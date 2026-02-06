Bus- und Bahnfahren wird in Schleswig-Holstein zum 1. April 2026 teurer. Um vier bis fünf Prozent durchschnittlich werden die Preise im Nahverkehr angehoben. Das Deutschlandticket ist davon nicht betroffen. Die Preisanpassung trifft bei Fahrgästen zum Teil auf Unverständnis, denn auf fast allen Schienenverbindungen im Land gibt es immer wieder Probleme.