Das Heizungsgesetz der Ampel-Regierung soll geändert werden und bekommt den neuen Namen Gebäudeenergiegesetz. Die Grundlagen wurden am Dienstagabend bekanntgegeben. Unter anderem fällt die Vorgabe, dass Heizungen mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Gas- und Ölheizungen dürfen also weiterhin installiert werden. In Niedersachsen ist man geteilter Meinung.
Klimaneutralität in der Landwirtschaft: Experten diskutieren in Kiel über Auswirkungen24.02.2026 17:35 Uhr
Schleswig-Holstein will schnell klimaneutral werden – auch in der Landwirtschaft. Wie könnte dieser Umstieg aussehen und welche Auswirkungen hätte das auch in Bezug auf das Thema Ernährungssicherheit?...
Hamburger Flüsse stärken: Stiftung erhält Millionen-Förderung vom Bund23.02.2026 15:52 Uhr
Hamburg hat zwar viel Wasser, doch die Flüsse, Bäche und Kanäle stehen unter Druck. Teilweise sind sie direkt bis zur Uferkante bebaut, oder die Freizeitnutzung lässt Tieren...
Moore als CO2-Speicher: Große Fläche bei Bad Bramstedt wird wiedervernässt23.02.2026 15:35 Uhr
Bis 2040 will Schleswig-Holstein klimaneutral sein – eine wichtige Rolle dabei könnte die Wiedervernässung von Moorflächen spielen. 88 Prozent der Moorflächen im Land sind trockengelegt und stoßen...
Nordsee als „größter Energiehub der Welt“ – realistisch oder Wunschdenken?27.01.2026 17:45 Uhr
Mehr Windkraft, mehr Energiesicherheit – die Nordsee soll der „größte Energiehub der Welt“ werden. Es sind große Ankündigungen, die am Montag beim Nordseegipfel in Hamburg gemacht wurden....
Gipfeltreffen in Hamburg: Nordsee soll „größter Energie-Hub der Welt“ werden26.01.2026 20:34 Uhr
Deutschland und andere Anrainerstaaten der Nordsee wollen den Ausbau von Windenergie-Anlagen vor den Küsten vorantreiben. In einer Hamburger Erklärung von Staats- und Regierungschefs zum Nordsee-Gipfel heißt es,...
Nordseegipfel: Hohe Sicherheitsvorkehrungen in Hamburger Innenstadt26.01.2026 18:16 Uhr
So viele Spitzenpolitiker:innen wie am heutigen Montag waren zuletzt beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg. Für die Stadt ein Ausnahmezustand, denn die Delegationen mit den Regierungsschef:innen und Minister:innen...