Das Heizungsgesetz der Ampel-Regierung soll geändert werden und bekommt den neuen Namen Gebäudeenergiegesetz. Die Grundlagen wurden am Dienstagabend bekanntgegeben. Unter anderem fällt die Vorgabe, dass Heizungen mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Gas- und Ölheizungen dürfen also weiterhin installiert werden. In Niedersachsen ist man geteilter Meinung.