Der parteilose Gerrit Derkowski, unterstützt von CDU und FDP, und Dr. Samet Yilmaz der Kandidat der Grünen treten in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Kiel (Schleswig-Holstein) an. Am Sonntag, 7. Dezember, entscheiden die Wähler:innen in 137 Wahlbezirken über die Nachfolge im Rathaus. Bis dahin kämpfen beide Kandidaten engagiert um jede Stimme.
