Die beiden historischen Eisenbahnbrücken über der Norderelbe in Hamburg stehen seit 2021 unter Denkmalschutz. Täglich rollen rund 660 Züge des Nah-, Fern- und Güterverkehrs über diese beiden Bauwerke. Doch die rund 100 Jahre alte Stahlkonstruktion muss erneuert werden. Die Vorplanungen zur Erneuerung der beiden Brücken haben begonnen und wurden am Dienstag vorgestellt. Demnach sollen die alten Brücken ersetzt werden, zudem soll eine dritte Brücke gebaut werden.