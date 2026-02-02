Eine der wichtigsten Branchen in Schleswig-Holstein ist das Hotel- und Gastronomiegewerbe. In Husum wurde am Montag die Fachmesse „Nord Gastro & Hotel“ eröffnet. Die Messe findet bereits zum 25. Mal statt, dabei sind Ausstellende aus ganz Deutschland. Die Branche ist weiterhin auf der Suche nach Fachkräften und versucht, nachhaltiger zu werden.