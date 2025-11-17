Ab Mittwoch erstrahlt der Botanische Garten Kiel (Schleswig-Holstein) wieder in einem besonderen Licht. Besucher:innen können sich bei der Veranstaltung „Nocturnalis“ auf einen Rundgang durch verschiedene Klimazonen begeben. Begleitet von Klängen und Licht wird das stille Leben der Pflanzen auf eine neue Art erfahrbar. Die Veranstaltung findet jeweils mittwochs, donnerstags, freitags und samstags in der Zeit von 17:30 bis 21 Uhr statt und läuft noch bis zum 13. Dezember.