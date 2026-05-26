Vermisster Schwimmer in Barmstedt: Suche erfolglos

In der Spitze waren nach Angaben des Feuerwehrverbands Pinneberg mehr als 90 Kräfte von Feuerwehr, DLRG, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Barmstedt (dpa/lno) –

Ein Großaufgebot an Rettungskräften hat am Rantzauer See in Barmstedt (Landkreis Pinneberg) erfolglos nach einem vermissten Schwimmer gesucht. Badegäste hatten der Leitstelle gegen 15.47 Uhr gemeldet, dass ein erwachsener Schwimmer untergegangen sei, wie die Feuerwehr mitteilte. Trotz einer rund zweieinhalbstündigen Suche wurde niemand gefunden.

In der Spitze waren nach Angaben des Feuerwehrverbands Pinneberg mehr als 90 Kräfte von Feuerwehr, DLRG, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Zeitweise waren bis zu zehn Boote gleichzeitig auf dem See unterwegs, darunter das mit Sonar ausgestattete Boot der Feuerwehr Glückstadt sowie Boote eines örtlichen Bootsverleihs.

Suche mit Drohne und Menschenkette

Parallel flog eine Drohne der Feuerwehr Barmstedt das Gewässer ab. Dank guter Sichtverhältnisse habe die Kamera an vielen Stellen bis auf den Grund blicken können, hieß es. Zusätzlich bildeten Strömungsretter der DLRG eine Menschenkette in dem Bereich, in dem der Schwimmer zuletzt gesehen worden war. Die Polizei prüft nun, ob in der Umgebung eine Person vermisst wird.