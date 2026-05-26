Tschentscher wirbt für Ja beim Olympia-Referendum

Zum Abschluss seiner Kampagne für Olympische und Paralympische Spiele in Hamburg hat Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in der SPD-Zentrale noch einmal für das Sportgroßereignis geworben. Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat noch einmal eindringlich für Olympische und Paralympische Spiele in der Hansestadt geworben. «Olympische und Paralympische Spiele sind eine Chance für alle», sagte der SPD-Politiker bei seiner Abschlussveranstaltung in der SPD-Parteizentrale vor rund 100 Genossinnen und Genossen – darunter zahlreiche Volunteers. Hamburgs rot-grüner Senat möchte sich um die Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben.

Tschentscher: Bei einer Mehrheit steht uns die Welt offen

«Wenn wir dort eine Mehrheit bekommen, dann steht uns die Welt offen», sagte Tschentscher mit Blick auf das Referendum an diesem Sonntag. Der Bürgermeister betonte, beim Hamburger Olympiakonzept gehe es darum, «dass es nachhaltig, inklusiv, klimafreundlich zugeht und dass wir eben (…) nicht Hamburg auf den Kopf stellen, sondern die Spiele in die Stadt integrieren». Es drehe sich aber auch nicht nur um Geld und um den Sport, es gehe auch um ein Ereignis, das die Stadtgesellschaft zusammenbringe.

Tschentscher tingelt bereits seit März durch die Stadt, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, beim Olympia-Referendum am Sonntag mit Ja zu stimmen. So besuchte er unter anderem alle sieben Bezirke der Hansestadt.

DOSB entscheidet Ende September

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will Ende September entscheiden, mit welcher Stadt oder Region er sich beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) um die Austragungsrechte für das größte Sportereignis der Welt bemühen will. Neben Hamburg planen auch München, Berlin und die Rhein-Ruhr-Region eine Bewerbung.