Osnabrück-Aufstieg vertagt: Cottbus gewinnt in Köln

Osnabrück (dpa) –

Der VfL Osnabrück muss noch ein bisschen auf seine Rückkehr in die Zweite Liga warten. Weil Energie Cottbus sein Auswärtsspiel bei Viktoria Köln mit 2:0 (1:0) gewann, ist der Aufstieg der Lila-Weißen drei Spieltage vor dem Saisonende noch nicht perfekt.

Allerdings haben es die Niedersachsen als Tabellenführer mit sieben Punkten Vorsprung auf Cottbus nach wie vor selbst in der Hand, den Aufstieg schon am kommenden Sonntag mit einem Sieg beim SV Wehen Wiesbaden perfekt zu machen. Am Samstag hatte Osnabrück durch ein Last-Minute-Tor mit 2:1 gegen Verl gewonnen und damit den nächsten großen Schritt zum Aufstieg gemacht.

Osnabrücks Trainer Timo Schultz war schon zuvor davon ausgegangen, dass der VfL nicht vor dem Fernseher aufsteigt. «Cottbus ist gut drauf. Die haben eine starke Mannschaft und einen guten Trainer. Die werden das Ding ziehen», hatte der frühere St.-Pauli-Coach nach dem 2:1 gegen Verl gesagt.