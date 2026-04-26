Drei Menschen stürzen ins Hafenbecken

Emden (dpa/lni) –

Beim Anbordgehen auf eine Fähre sind drei Menschen in Emden ins Hafenbecken gestürzt. Das Fährpersonal habe die drei Verunglückten umgehend bergen können, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Sie kamen zur Kontrolle ins Krankenhaus. Am frühen Nachmittag machte die Fähre am Borkum-Anleger fest. Als die Passagiere an Bord gingen, rutschte allerdings die Personenrampe vom Anleger – die drei Menschen stürzten ins Wasser. Zusätzliche Absicherungen wurden daraufhin eingerichtet. Die Wasserschutzpolizei ermittelt.