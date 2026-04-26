Eintracht-Frauen lassen Wolfsburg im Topspiel keine Chance

Frankfurt/Main (dpa/lhe) –

Im Kampf um die Qualifikation für die Champions League haben die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt im Topspiel gegen den VfL Wolfsburg einen wichtigen Sieg erzielt. Vor 4.722 Zuschauern gewannen die Hessinnen in einer weitestgehend einseitigen Partie mit 3:1 (2:0) und verkürzten den Rückstand auf den Tabellenzweiten auf vier Punkte.

Die Tore für die Gastgeberinnen, die den dritten Rang zementierten, erzielten Nicole Anyomi (29. Minute), Ereleta Memeti (44.) und Nadine Riesen (46.). Für Wolfsburg traf Janina Minge (84.) mit einem Handelfmeter. Bayern München steht bereits vorzeitig als Meister fest.

Frankfurt bestimmte von Beginn an das Geschehen und erarbeitete sich eine Vielzahl an Chancen. Schon vor dem Führungstreffer scheiterte Anyomi zweimal. Wolfsburg hatte dem Ansturm der Gastgeberinnen wenig entgegenzusetzen und kam erst nach knapp 40 Minuten durch Lineth Beerensteyn zu einer ersten Möglichkeit. Vor allem das Fehlen der verletzten Alexandra Popp machte sich bemerkbar.

Mit dem dritten Tor kurz nach Wiederbeginn sorgte die Eintracht, bei der Nationalspielerin Laura Freigang wegen einer Erkältung ausfiel, frühzeitig für klare Verhältnisse. Die Gäste mühten sich zwar weiter, blieben aber weitestgehend ungefährlich.