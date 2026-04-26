Rund 1.000 Einsatzkräfte bei Bombenentschärfung in Hameln

Hameln (dpa/lni) –

Der Einsatz zur Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Hameln hat am frühen Sonntagmorgen begonnen. Bis 7.00 Uhr mussten laut Polizei rund 6.000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Bevor die Entschärfung der Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg starten kann, überprüfen derzeit Einsatzkräfte, ob alle Menschen evakuiert wurden, sagte eine Polizeisprecherin. Etwa 1.000 Kräfte unter anderem von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und der Bundespolizei sind über den Tag im Einsatz.

Die Bombe wurde bereits vor knapp anderthalb Wochen bei Bauarbeiten unter dem Parkplatz einer Bausparkasse gefunden. Für Hameln ist es die größte Evakuierung seit dem Zweiten Weltkrieg, wie die Stadt mitteilte. Die Stadt berichtet über aktuelle Entwicklungen unter anderem über Kanäle in den sozialen Medien sowie über ein Bürgertelefon.