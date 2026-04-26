Haus im Kreis Rendsburg-Eckernförde brennt

Hamdorf (dpa/lno) –

Feuerwehrleute löschen zur Stunde im Kreis Rendsburg-Eckernförde ein brennendes Einfamilienhaus. Ein angrenzender Carport in der Gemeinde Hamdorf stehe ebenfalls in Flammen, sagte ein Sprecher der Polizeileitstelle. Bislang sei nicht bekannt, ob es Verletzte gebe.

Warum das Feuer gegen Mittag ausbrach, sei noch unklar. Es sei nicht abzusehen, wie lange die Löscharbeiten dauerten. Auf dem Warnmeldeportal des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.