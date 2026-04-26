72-Jähriger stürzt beim Klettern acht Meter in die Tiefe

Beim Klettern an einer Steinwand in der Rhön stürzte ein 72-Jähriger ab. (Symbolbild) Frank Rumpenhorst/dpa

Poppenhausen (dpa) –

Bei einem Kletterunfall an der Steinwand bei Poppenhausen in der Rhön ist ein 72 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.

Der Mann aus dem niedersächsischen Gleichen wollte von einem Plateau aus eine Kletterroute beginnen, wie die Polizei mitteilte. Kurz nach dem Einstieg habe er jedoch den Halt verloren und sei zunächst auf ein darunterliegendes Plateau gestürzt. Auch dort konnte er sich nicht halten und fiel den Angaben nach anschließend etwa acht Meter in die Tiefe auf einen flachen Felsen.

Der Verunglückte, ein erfahrener Kletterer, erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte der Bergwacht retteten den Mann. Zufällig anwesende Mitglieder der Bergwacht aus Oberelsbach leisteten zuvor Erste Hilfe.