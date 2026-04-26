55-Jähriger unter einstürzender Zwischendecke begraben – tot

Handorf (dpa/lni) –

Ein tragisches Unglück bei Bauarbeiten hat in Handorf im Landkreis Lüneburg einen 55-jährigen Mann das Leben gekostet. Am Samstagvormittag habe der Hausbesitzer versucht, eine Zwischendecke zu entfernen, teilte die Polizei mit. Dabei stürzte diese ein und begrub den 55-Jährigen unter sich. Rettungskräfte versuchten den Mann wiederzubeleben – allerdings erfolglos, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks dauern an. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.