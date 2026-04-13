Vor rund einem Monat verschwand Michelle H. aus Celle (Niedersachsen) spurlos. Die 25-Jährige lief mit einer blutenden Wunde am Hals nachts aus ihrer Wohnung. Danach war sie unauffindbar. Ihr Schwager alarmierte die Polizei. Jetzt wurde an der Aller bei Hambühren eine Frauenleiche entdeckt. Mit großer Wahrscheinlichkeit soll es sich dabei um die Vermisste handeln. Die Rechtsmedizin schließt nicht aus, dass es sich bei den Stichverletzungen im Hals um Selbstverletzungen handelt. Weitere Spuren von Gewalt weist der Leichnam laut Obduktionsbericht nicht auf. Ein Verbrechen werde demnach so gut wie ausgeschlossen.