15-Jähriger flieht auf Motorroller vor Polizei

Verden (dpa/lni) –

Ein 15 Jahre alter Rollerfahrer hat sich in Verden eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten stoppten den Jugendlichen und seinen Mitfahrer am Samstag nach einer längeren Flucht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wollten die Einsatzkräfte den jungen Fahrer kontrollieren, weil das Versicherungskennzeichen nicht in Ordnung war. Statt anzuhalten, gab der 15-Jährige jedoch Gas und brauste mit rund 60 Stundenkilometern über Fuß- und Feldwege sowie durch ein Wohngebiet davon. Mehrere Streifenwagen keilten den Rollerfahrer laut Polizei dann ein. Dabei kam es zu einer Kollision mit zwei Polizeifahrzeugen, verletzt wurde niemand.

Die Beamten stellten fest, dass an dem Roller ein falsches Kennzeichen angebracht und dieser nicht versichert war. Der 15-Jährige hatte sich demnach das Fahrzeug für eine Spritztour ausgeliehen, obwohl er keinen Führerschein hat. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein und übergab die beiden Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten.