Zwei Weltkriegsbomben in Bremen entschärft und gesprengt

Bremen (dpa/lni) –

Zwei englische Fliegerbomben sind in Bremen entschärft und gesprengt worden. Die beiden Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg befanden sich auf einem ehemaligen Tanklager-Gelände in einem Waldgebiet.

Rund 2.000 Menschen hatten am Sonntagmorgen ihre Wohnungen verlassen müssen, wie die Polizei mitteilte. Am Nachmittag hatten Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes die beiden Fliegerbomben dann unschädlich gemacht, die Anwohnerinnen und Anwohner konnten laut Polizei zurück in ihre Wohnungen.