Ire O’Connor gewinnt Championat von Hamburg

Hamburg (dpa) –

Mit einem kontrollierten Ritt hat der Ire Cian O’Connor das Championat von Hamburg beim Derby-Turnier in Klein-Flottbek gewonnen. Auf seinem zehn Jahre alten Wallach Genghis Khan war er im entscheidenden zweiten Umlauf des mit 80.000 Euro dotierten Springen geringfügig schneller als die Konkurrenten.

Das Championat war zugleich die Qualifikation für den mit 250.000 Euro ausgeschriebenen Großen Preis am Samstag (14.15 Uhr/NDR-Fernsehen), den zweiten Höhepunkt neben dem 95. deutschen Spring-Derby am Sonntag (14.25 Uhr/ZDF).

O’Connor zu schnell für die Konkurrenz

Der 46-jährige O’Connor hatte mit seinem Wallach schon die erste Runde souverän und fehlerfrei absolviert. Im zweiten Durchgang unterbot er die Zeit des Schweizers Edouard Schmitz mit Gamin um 0,27 Sekunden. Platz drei sicherte sich der Niederländer Arne van Heel auf Keaton. Eine Hundertstelsekunde dahinter folgte der deutsche Meister Mario Stevens (Molbergen) auf Starissa. Insgesamt blieben sieben Paare ohne Fehlerpunkte im zweiten Umlauf.