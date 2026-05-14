Polzin über Sportvorständin Krüger: «Auf einer Wellenlänge»

Hamburg (dpa) –

HSV-Trainer Merlin Polzin ist von einer positiven Zusammenarbeit mit der künftigen Sportvorständin Kathleen Krüger überzeugt. Es sei zwar nicht seine Aufgabe, Erwartungen oder Hoffnungen vor dem letzten Saisonspiel zu formulieren. Es sei aber auch kein Geheimnis, dass er und die Noch-Münchenerin schon in Kontakt waren, sagte Polzin auf der Pressekonferenz des Hamburger Fußball-Bundesligisten vor dem Saisonabschluss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen.

«Es war ein sehr, sehr positives Gespräch. Wir sind da, glaube ich, gut auf einer Wellenlänge, was den HSV angeht, weil es immer um die Weiterentwicklung der Raute geht», sagte der 35-Jährige. Er freue sich extrem, «dass der Verein eine Lösung gefunden hat, die uns alle dann im besten Fall auch weiterbringt».

Krüger als neue Sportvorständin bekanntgegeben

Der HSV hatte am Dienstag mitgeteilt, Kathleen Krüger vom Ligakonkurrenten und Rekordmeister FC Bayern München als Sportvorständin verpflichtet zu haben. Die 40-Jährige wird ihre Stelle offiziell am 1. Juli antreten. Seit der Trennung des HSV und Stefan Kuntz zum Jahresbeginn war der Posten vakant. Gemeinsam mit Vorstand Eric Huwer soll Krüger die strategische Weiterentwicklung des Clubs mitgestalten.

«Ich glaube, es war wieder ein Prozess, der einfach für den HSV spricht, was die Zeit angeht, die man sich da vielleicht dann auch genommen hat», sagte Polzin.

Gesamter Kader zum Saisonfinale nach Leverkusen

Eine Bilanz und Analyse der ersten Bundesliga-Saison nach sieben Zweitliga-Jahren solle erst nach dem letzten Saisonspiel in Leverkusen gezogen, sagte der HSV-Trainer. Seine Mannschaft hatte schon am drittletzten Spieltag den Klassenverbleib gesichert.

Somit können Polzin und seine Spieler entspannt in die Partie beim Werksclub gehen. Der gesamte Kader reist nach Leverkusen. Am Sonntag werden die Spieler dann noch einmal ins Volksparkstadion kommen, um die HSV-Fußballerinnen zu unterstützen. Um 14.00 Uhr wollen die Spielerinnen gegen die deutschen Meisterinnen FC Bayern München alle Zweifel am Klassenverbleib beseitigen.