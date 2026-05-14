Osnabrück verlängert Vertrag mit Aufstiegsheld

Osnabrück (dpa/lni) –

Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück hat den Vertrag mit dem Franzosen Tony Lesueur per Option langfristig verlängert. Das gab der Verein ohne Angaben zur genauen Vertragslaufzeit bekannt.

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler ist eine der Überraschungen dieser Aufstiegssaison. Vor seinem Wechsel nach Osnabrück spielte Lesueur in Deutschland nur für die Fußball-Regionalligaclubs 1. FC Phönix Lübeck und BSV Rehden. Gleich in seinem ersten Drittliga-Jahr brachte es der schnelle Linksfuß auf 29 Einsätze.

«Er bringt ein spannendes Profil mit, verfügt vor allem über viel Tempo und Tiefgang. Attribute, die auch in der 2. Bundesliga wichtig sein werden», sagte Osnabrücks Technischer Direktor Daniel Latkowski.