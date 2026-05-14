Feiernde trotzen verregnetem Wetter am Vatertag

Leer (dpa/lni) –

Meist wechselhaftes Wetter hat vielerorts in Niedersachsen und Bremen das Geschehen am sogenannten Vatertag bestimmt. Örtlich kam es zu Gewittern mit Graupel und stürmischen Böen, vereinzelt gab es auch Starkregen. Zahlreiche Feiernde ließen sich davon nicht aufhalten und machten sich unter anderem mit Bollerwagen und Bier auf den Weg.

In Leer in Ostfriesland trafen sich Menschen etwa an der sogenannten Pünte, einer kleinen Fähre im Osten der Stadt. «Wie hoffen, dass es heute noch gutes Wetter bleibt und wir noch gut was trinken können. Es ist definitiv Open End heute», sagte Pascal, der mit einer Männergruppe mit einem Bollerwagen unterwegs war.

Auf dem Weg zur Pünte habe er weniger Menschen getroffen als in vergangenen Jahren. «Wir haben ein paar mehr Leute erwartet», sagte auch Besucher Matthias.

Der Stimmung habe das bisher kein Abbruch getan, sagte Claas, der auch mit einer Freundesgruppe unterwegs war. «Alle Leute, die wir getroffen haben, hatten gute Laune. Die haben wir auch selber versucht zu verbreiten.»

In Norddeich besuchten Gruppen etwa das Drachenfest. «Seit 15, 16 Jahren machen wir am Vatertag Touren», sagte etwa Jochen Schütter in Norddeich. Nach einer 20-Kilometer-Rad-Tour sei es nun Zeit für eine Erfrischung.

Mit Bollerwagen unterwegs

Der Vatertag fällt jedes Jahr auf Christi Himmelfahrt. Traditionell unternehmen an dem Tag Feiernde – meist Männer – Ausflüge mit häufig reichlich Alkohol. Oft sind die Gruppen mit Bollerwagen unterwegs. Der Brauch entstand rund um das Jahr 1900, zunächst vor allem im Berliner Raum. Neben Vätern sind auch junge Männer ohne Kinder sowie mitunter auch Frauen unterwegs.

Wegen des erhöhten Alkoholkonsums kommt es an dem Tag auch immer wieder zu Problemen: So ist etwa dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat zufolge das Risiko von Unfällen unter Alkoholeinfluss dreimal so hoch wie an einem durchschnittlichen Tag im Jahr.