Bunte Drachen schweben in Norddeich am Himmel

Norddeich (dpa/lni) –

Farbenfrohes Spektakel am Himmel: Großdrachen, Showkites und Flugshows internationaler Drachensportler ziehen die Blicke der Gäste in Norddeich (Landkreis Aurich) auf sich. Beim traditionellen Drachenfest am Meer treffen sich am Himmelfahrtswochenende Drachenlenker aus dem In- und Ausland, die ihre Flugkünste in kreativen Choreografien zeigen. Tausende Zuschauer werden bis zum Sonntag erwartet.

Das Festival startete am Himmelfahrtstag bei Sonnenschein, viel Wind und auch kleinen Schauern. Bereits am Vormittag hatten sich zahlreiche Besucher auf dem Festivalgelände versammelt und die Blicke gen Himmel gerichtet. Rund 400 bis 500 Drachen werden in den kommenden Tagen laut Veranstalter zu sehen sein.

Höhepunkt des farbenfrohen Spektakels an der ostfriesischen Küste ist die Nachtflugshow am Samstagabend. Dann werden beleuchtete Drachen mit vielen Effekten den Nachthimmel erhellen. Das Drachenfest gibt es seit mehr als 30 Jahren. Veranstalter ist der Tourismus-Service Norden-Norddeich.