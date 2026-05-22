HSV und Frauen-Leiterin Breuer beenden Zusammenarbeit

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV und Frauenfußball-Leiterin Saskia Breuer gehen künftig getrennte Wege. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird der auslaufende Vertrag der 43-Jährigen nicht verlängert. Die Entscheidung sei gemeinsam mit Breuer getroffen worden. Der HSV teilte noch nicht mit, wer Nachfolgerin oder Nachfolger wird.

«Wir möchten uns bei Saskia für die vergangenen beiden Jahre und ihren Einsatz im Zeichen der Raute bedanken», wurde HSV-Vorstand Eric Huwer zitiert. «Sie hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir unsere Strukturen im Frauen- und Mädchenfußball spürbar weiterentwickeln und stetig verbessern konnten.»

Im vergangenen Jahr gelang Breuer mit den Frauen der Aufstieg in die Bundesliga und in diesem Jahr der Klassenerhalt. Die Fußballerinnen des HSV hatten am vergangenen Wochenende trotz des 0:1 (0:0) gegen den deutschen Meister und Pokalsieger Bayern München den Klassenverbleib gefeiert. Allerdings musste das zuletzt von Ex-Profi Rodolfo Cardoso trainierte Team lange bangen.