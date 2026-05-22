Polizei stoppt Autofahrer nach 48 Kilometer Verfolgungsfahrt

Sottrum/Rotenburg (dpa/lni) –

Die Polizei hat einen 40-jährigen Autofahrer nach einer 48 Kilometer langen Verfolgungsfahrt durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) festgenommen. Der Mann ohne Führerschein wollte sich einer Kontrolle entziehen, wie die Polizei mitteilte. Erst durch den mehrfachen Einsatz sogenannter Stop-Sticks gelang es den Beamten demnach, den Wagen zu stoppen. Dabei handelt es sich um eine moderne Version des Nagelgürtels, die etwa bei Verfolgungsfahrten die Reifen eines Fahrzeuges kontrolliert entlüften und es so zum Anhalten zwingen.

Als Beamte der Autobahnpolizei den Wagen in der Nacht zu Mittwoch bei Sottrum kontrollieren wollten, ignorierte der Fahrer die Anhaltesignale und flüchtete laut einer Polizeisprecherin außerorts mit teils rund 120 Kilometern pro Stunde. Weitere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf.

Flucht trotz beschädigter Reifen

Auf der B71 bei Gyhum beschädigte eine erste Sperre mit Stop-Sticks einen Reifen des Fahrzeuges. Dennoch setzte der Fahrer seine Flucht fort. Bei Rotenburg wurden zwei weitere Reifen durch Stop-Sticks beschädigt – der Mann fuhr trotzdem weiter. Schließlich stoppte die Polizei den Wagen auf der B75.

Der 40-Jährige versuchte anschließend noch, zu Fuß zu flüchten, wurde jedoch kurz darauf festgenommen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die 42 Jahre alte Beifahrerin blieb vor Ort und kooperierte mit den Beamten.