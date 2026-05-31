Betrunkener fährt zur Polizeiwache – Führerschein weg

Tostedt (dpa/lni) –

Ein betrunkener 40-Jähriger ist im Landkreis Harburg auf der Polizeiwache erschienen, um etwas nachzufragen. Allerdings war der Mann am Samstag in Tostedt mit dem Auto vorgefahren, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten bemerkten bei dem Gespräch den Alkoholgeruch, ein Atemalkoholtest ergab 1,82 Promille. Dem 40-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.