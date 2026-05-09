Mann bricht in Bar ein und betrinkt sich

Verden (dpa) –

Ein Mann ist im niedersächsischen Verden mutmaßlich in eine Bar eingebrochen und hat sich dort an den alkoholischen Getränken bedient. Ein Atemalkoholtest ergab später einen Wert von mehr als drei Promille, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen meldeten demnach am Freitagvormittag eine Person, die in einem Lokal von innen gegen eine Scheibe schlug. Als die Beamten eintrafen, erklärte der Mann zunächst, in der Bar eingeschlossen worden zu sein. Nach Angaben einer Polizeisprecherin stellte sich jedoch heraus, dass er mutmaßlich die Eingangstür eingeschlagen und sich im Lokal betrunken hatte. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls ein.