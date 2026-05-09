Kaufpflicht greift: Meißner fest von Dresden nach Osnabrück

Dresden (dpa) –

Dynamo Dresdens Leihspieler Robin Meißner wird beim VfL Osnabrück bleiben. Möglich macht dies eine von beiden Vereinen festgelegte Kaufpflicht, die wegen des Aufstiegs der Niedersachsen in die 2. Fußball-Bundesliga greift.

«Wir haben Robin über die gesamte Saison beobachtet und seine sportliche Entwicklung in Osnabrück verfolgt. In diesem Fall war es sowohl für Robin als auch den VfL ein absoluter Gewinn», sagte Dynamos Sport-Geschäftsführer Sören Gonther.

Meißner passt «hervorragend» zum VfL-Spiel

Der 26 Jahre alte Meißner wechselte im Sommer 2023 vom Hamburger SV nach Dresden. Für die Sachsen absolvierte der Stürmer insgesamt 69 Pflichtspiele, in denen er 15 Tore und 8 Vorlagen beisteuerte. 2025 stieg er mit Dynamo in die 2. Bundesliga auf. Nun schaffte er es mit Osnabrück.

«Robin hat vom ersten Tag an gezeigt, dass er hervorragend zu unserem Spiel und zu unserem Verein passt. Er arbeitet viel für die Mannschaft, ist flexibel einsetzbar und bringt im letzten Drittel Qualität mit. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir ihn fest an den VfL binden konnten», meinte VfL-Direktor Profifußball Joe Enochs.