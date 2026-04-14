Unfall mit 75-jährigem Falschfahrer auf Autobahn

Dinklage (dpa/lni) –

Ein 75-jähriger Falschfahrer ist auf der Autobahn 1 mit einem anderen Autofahrer zusammengestoßen. Laut Mitteilung der Polizei kam es am Montagabend zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage zu dem Unfall, als ein 58-Jähriger auf der Überholspur fuhr und ihm dort der 75-Jährige entgegenkam. Trotz Ausweichmanöver stieß der 58-Jährige seitlich mit dem Auto des Falschfahrers zusammen. Beide Fahrer wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die Autos mussten abgeschleppt werden – den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 80.000 Euro. Der Führerschein des Falschfahrers wurde beschlagnahmt. Nach Polizeiangaben kommt auf den 75-Jährigen ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung zu. Die Autobahn war in Richtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt.