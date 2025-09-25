Am Donnerstag hat das Landeskommando Niedersachsen einen neuen Kommandeur erhalten. Vor rund 300 geladenen Gästen wurde die Führung in Hannover an Oberst Frank Wachter übergeben. Das Landeskommando ist die oberste Bundeswehrbehörde in Niedersachsen und erster Ansprechpartner der Landesregierung, etwa bei militärischer Unterstützung nach Naturkatastrophen oder schweren Unglücksfällen.