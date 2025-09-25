Am Donnerstag hat das Landeskommando Niedersachsen einen neuen Kommandeur erhalten. Vor rund 300 geladenen Gästen wurde die Führung in Hannover an Oberst Frank Wachter übergeben. Das Landeskommando ist die oberste Bundeswehrbehörde in Niedersachsen und erster Ansprechpartner der Landesregierung, etwa bei militärischer Unterstützung nach Naturkatastrophen oder schweren Unglücksfällen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Bundeswehr-Großübung „Red Storm Bravo“ in Hamburg gestartet25.09.2025 17:32 Uhr
Am Donnerstag startete in Hamburg die großangelegte Militärübung „Red Storm Bravo“. Bis Samstag werden rund 500 Soldat:innen, Hubschrauber und Militärkonvois im Einsatz sein. Im Hafen, an der...
Ausbau der A20 in Schleswig-Holstein weiter ungewiss25.09.2025 16:59 Uhr
Schleswig-Holstein ringt weiterhin um den Ausbau der A20. Der Bund hatte Mitte September auf fehlende Mittel für den Autobahnbau hingewiesen – betroffen ist auch der Abschnitt bei...
Döner-Streit beendet: Kein EU-Schutzstatus für türkische Spezialität25.09.2025 16:36 Uhr
Aufatmen in der deutschen Döner-Branche: Der Streit um die beliebte Speise ist nach mehr als drei Jahren vorbei und die Deutschen können ihren Döner auch weiterhin so...
HVV-Prüfmarathon: Großangelegte Fahrkartenkontrollen in Hamburg25.09.2025 16:20 Uhr
Im gesamten Hamburger HVV-Gebiet finden am heutigen Donnerstag die angekündigten Fahrkartenkontrollen statt. Beim sogenannten Prüfmarathon sind Mitarbeitende von acht Verkehrsbetrieben im Einsatz. Kontrolliert wird an großen Knotenpunkten...
Windows 10: Support-Ende am 14. Oktober – Millionen Geräte in Deutschland betroffen25.09.2025 12:11 Uhr
Vor zehn Jahren war Windows 10 noch der letzte Schrei, jetzt hat das Betriebssystem für Microsoft ausgedient. Der amerikanische Softwarekonzern stellt den kostenlosen Support Mitte Oktober ein....
Nato-Großübung: „Neptun Strike 25“ mit US-Flugzeugträger in Nord- und Ostsee25.09.2025 09:03 Uhr
Seestreitkräfte der Nato demonstrieren inmitten zunehmender Spannungen mit Russland ihre Fähigkeit für Abschreckung und Verteidigung. An der Übung „Neptun Strike 25“ nahm am Donnerstag auch der Verband...