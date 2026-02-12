Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die neue Kriminalstatistik der Polizei zeichnet ein differenziertes Bild: In Hamburg sind im vergangenen Jahr weniger Straftaten registriert worden, auch die Zahl der Gewaltdelikte ist insgesamt gesunken. In vielen Bereichen gehen die Zahlen zurück – doch es gibt Ausnahmen. Besonders besorgniserregend ist der Anstieg bei Vergewaltigungen und sexualisierter Gewalt, häufig im persönlichen Umfeld von Frauen.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Amelie Harmgarth hat darüber mit Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) gesprochen und ist der Frage nachgegangen, ob schärfere Gesetze notwendig sind.

