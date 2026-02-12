Die neue Kriminalstatistik der Polizei zeichnet ein differenziertes Bild: In Hamburg sind im vergangenen Jahr weniger Straftaten registriert worden, auch die Zahl der Gewaltdelikte ist insgesamt gesunken. In vielen Bereichen gehen die Zahlen zurück – doch es gibt Ausnahmen. Besonders besorgniserregend ist der Anstieg bei Vergewaltigungen und sexualisierter Gewalt, häufig im persönlichen Umfeld von Frauen.
SAT.1 REGIONAL-Reporterin Amelie Harmgarth hat darüber mit Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) gesprochen und ist der Frage nachgegangen, ob schärfere Gesetze notwendig sind.
Die neue Kriminalstatistik der Polizei zeichnet ein differenziertes Bild: In Hamburg sind im vergangenen Jahr weniger Straftaten registriert worden, auch die Zahl der Gewaltdelikte ist insgesamt gesunken. In vielen Bereichen gehen die Zahlen zurück – doch es gibt Ausnahmen. Besonders besorgniserregend ist der Anstieg bei Vergewaltigungen und sexualisierter Gewalt, häufig im persönlichen Umfeld von Frauen.