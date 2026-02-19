Die NATO-Übung „Steadfast Dart 2026“ („Standhafter Pfeil“) läuft derzeit in Deutschland. Über 7000 Soldat:innen beteiligen sich an dem Großmanöver in Deutschland und trainieren unterschiedliche Einsatzszenarien. Am Mittwoch stand an der Ostsee eine größere Übung zur Verlegung von Truppen auf dem Programm. Dabei wurden Soldat:innen, Fahrzeuge und Material an Land gebracht. Auch in Niedersachsen wird der Verteidigungsfall geprobt: Auf dem Truppenübungsplatz Bergen trainieren Bodentruppen aus Spanien, Italien, Griechenland, Tschechien und der Türkei gemeinsam. Zum Einsatz kommen unter anderem Kampfpanzer, Schützenpanzer und Raketenartillerie. Ziel der Übung ist es, die Einsatzbereitschaft und die Zusammenarbeit der Bündnispartner im Falle eines Angriffs zu stärken.
