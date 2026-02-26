Sowohl bei den Schimpansen als auch bei den Dianameerkatzen im Zoo Osnabrück wurde Ende Januar Nachwuchs geboren. Während das Team des Zoos auf die Ankünfte vorbereitet war, kam die Geburt bei den Schimpansen doch überraschend. Die kleinen Affen halten sich meist noch eng bei ihren Müttern auf, lassen sich aber hin und wieder ansehen. Besonders der Nachwuchs der bedrohten Dianameerkatzen zieht viele Besucher:innen an.