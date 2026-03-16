Alles regional, alles ökologisch und alles an einem Ort: In der Rohmilchkäserei Backensholz kommt die Milch von den eigenen Kühen, es gibt eine Biogasanlage und einen Hofladen. Ein geschlossener Kreislauf aus ökologischer Landwirtschaft. Vom Land Schleswig-Holstein gibt es dafür eine extra Förderung.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Schulstart nach den Ferien: Verkehrssicherheitsaktion in Hamburg16.03.2026 18:34 Uhr
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Feuerwehr rettet Eichhörnchen aus 14 Metern Höhe in Braunschweig16.03.2026 18:30 Uhr
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Gospelchor in der JVA Bremen16.03.2026 18:01 Uhr
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GETEX 2026: Terrorabwehr-Übung von Polizei und Bundeswehr in Schleswig-Holstein16.03.2026 17:46 Uhr
In dieser Woche findet die GETEX 2026, eine gemeinsame Terrorismusabwehr-Übung von Bundeswehr und Landespolizei, in Schleswig-Holstein statt. Dabei steht der Schutz kritischer Infrastruktur im Land im Mittelpunkt....
„Sommer in Italien“: Doku über WM-Sieg der Deutschen Nationalmannschaft 199016.03.2026 17:38 Uhr
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