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Alles regional, alles ökologisch und alles an einem Ort: In der Rohmilchkäserei Backensholz kommt die Milch von den eigenen Kühen, es gibt eine Biogasanlage und einen Hofladen. Ein geschlossener Kreislauf aus ökologischer Landwirtschaft. Vom Land Schleswig-Holstein gibt es dafür eine extra Förderung.

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