Alles regional, alles ökologisch und alles an einem Ort: In der Rohmilchkäserei Backensholz kommt die Milch von den eigenen Kühen, es gibt eine Biogasanlage und einen Hofladen. Ein geschlossener Kreislauf aus ökologischer Landwirtschaft. Vom Land Schleswig-Holstein gibt es dafür eine extra Förderung.