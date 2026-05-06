Nach Verwüstung von Grundschule: Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt

Zerbrochenes Geschirr, ein demoliertes Klavier, verwüstete Räume: Anfang April bot sich in der Grundschule Uhlandstraße in Hannovers Nordstadt ein Bild der Zerstörung. Der Unterrichtsstart nach dem Osterwochenende musste verschoben werden. Nun hat die Polizei Tatverdächtige identifiziert, die Staatsanwaltschaft Hannover hat die Ermittlungen übernommen.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei Jungen im Alter von 11 und 12 Jahren handeln, berichtet die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ).

Zu den Hintergründen und welche Konsequenzen den Minderjährigen drohen, dazu konnte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch noch keine Angaben machen.

SAT.1 REGIONAL-Beitrag vom 08. April 2026

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