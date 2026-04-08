Für die Schüler:innen in Niedersachsen und Bremen ging am heutigen Mittwoch nach den Osterferien offiziell die Schule wieder los. Doch an der Grundschule an der Uhlandstraße in Hannover konnte der Unterricht noch nicht wieder starten. In die Schule wurde eingebrochen und die Räumlichkeiten teilweise komplett verwüstet. Neben den Aufräumarbeiten gibt es für das Schulpersonal zusätzlich noch einen Trauerfall im Kollegium. Auch deshalb beginnt die Schule dort erst wieder am Freitag.