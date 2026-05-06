Juwelier-Einbruch in Stuhr – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Stuhr bei Bremen stahlen die Täter Schmuck. Inzwischen ist ein Verdächtiger in U-Haft. (Symbolbild) Peter Kneffel/dpa

Stuhr/Berlin (dpa/lni) –

Rund zwei Monate nach einem nächtlichen Einbruch in ein Juweliergeschäft in Stuhr im Landkreis Diepholz haben die Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann sei Mitte April in Berlin gefunden worden und sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei in Diepholz mit. Details wollten die Beamten mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Verden nicht nennen.

Bei dem Einbruch in der Nacht zum 21. Februar fuhren drei Täter mit einem Auto rückwärts in den Laden und zerschlugen dort Vitrinen und Schaufenster. Sie stahlen Schmuck und flohen zu Fuß. Das nicht mehr fahrtüchtige Auto blieb am Tatort zurück. Die Ermittler prüfen, ob die Täter für weitere Einbrüche in der Region verantwortlich sind.