Nach dem gewaltsamen Tod einer 39-jährigen Mutter aus Wallenhorst (Niedersachsen) in der vergangenen Woche ist die Anteilnahme immer noch groß. Nun hat der Schützenverein eine Spendenaktion für die Drillinge der Getöteten gestartet. Denn die drei kleinen Kinder sind in einer unvorstellbaren Situation: die Mutter ist tot und der Vater ist der Tatverdächtige.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Feuer zerstört Einfamilienhaus in Dellstedt20.02.2026 17:29 Uhr
In Dellstedt (Schleswig-Holstein) ist in der Nacht zu Freitag ein unbewohntes Einfamilienhaus vollständig ausgebrannt. Die Einsatzkräfte konnten fünf Personen aus angrenzenden Häusern in Sicherheit bringen. Verletzt wurde...
Nach Durchsuchung von Moschee in Hannover: Polizei findet Spielzeugpistole bei Kind20.02.2026 16:49 Uhr
Bei der Durchsuchung einer Moschee am Donnerstag in Hannover (Niedersachsen) haben die Einsatzkräfte keine gefährlichen Gegenstände gefunden. Allerdings haben die Beamt:innen bei einem Kind eine Spielzeugpistole sichergestellt....
Moschee in Hannover durchsucht19.02.2026 17:19 Uhr
Die Polizei hat am späten Nachmittag eine Moschee in Hannover (Niedersachsen) durchsucht. Den Grund für den Einsatz lieferte ein Passant, der im Umfeld der Moschee einen waffenähnlichen...
Hamburg: A7 und Elbtunnel am Wochenende gesperrt19.02.2026 16:43 Uhr
Wegen Bauarbeiten wird die A7 am Wochenende zwischen Stellingen und Heimfeld für 55 Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Am Freitag um 21 Uhr beginnen die Vorbereitungen...
Bremen testet KI gegen Gewalt in Straßenbahnen19.02.2026 16:34 Uhr
Ein tödlicher Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz Anfang Februar hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Die Sicherheit im Bahnverkehr ist seit langem ein zentrales Thema – auch...
Brunsbüttel: 200.000 Euro Schaden nach Großbrand von Lagerhalle19.02.2026 09:20 Uhr
Bei einem Feuer in Brunsbüttel (Landkreis Dithmarschen) ist eine Lagerhalle vollständig ausgebrannt. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr aus und beschädigte...