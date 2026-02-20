Nach dem gewaltsamen Tod einer 39-jährigen Mutter aus Wallenhorst (Niedersachsen) in der vergangenen Woche ist die Anteilnahme immer noch groß. Nun hat der Schützenverein eine Spendenaktion für die Drillinge der Getöteten gestartet. Denn die drei kleinen Kinder sind in einer unvorstellbaren Situation: die Mutter ist tot und der Vater ist der Tatverdächtige.