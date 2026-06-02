Die Olympia-Bewerbung war ein Jahr lang die treibende Erzählung für alle Hamburger Sportthemen, ob Großevent, Breitensport oder Active City, immer schwang Olympia mit. Am Montag hatte Sportsenator Andy Grote (SPD) zwar noch versucht, Zuversicht zu verbreiten, es fiel ihm kurz nach dem Olympia-Aus allerdings sichtlich schwer. Wie geht es nun also mit der Sportstadt Hamburg weiter?