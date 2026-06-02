Tatverdächtiger stellt sich nach Tod einer Frau in Schleswig

Schleswig (dpa/lno) –

Eine Frau ist in Schleswig mutmaßlich gewaltsam ums Leben gekommen. Ein Anrufer hatte von einem Tötungsdelikt in einem Wohnhaus im Stadtteil Friedrichsberg gesprochen, wie die Polizei mitteilte. Gegen 13.30 Uhr gab es deshalb einen Einsatz der Polizei. Einsatzkräfte nahmen den 32 Jahre alten Anrufer vor dem Haus widerstandslos als Tatverdächtigen fest.

Bei der Durchsuchung des Hauses fand die Polizei eine Frau leblos vor. Dabei handelt es sich laut Polizei mutmaßlich um die 71 Jahre alte Bewohnerin. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Die Frau starb noch am Einsatzort.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 32-jährigen Deutschen. Er wurde festgenommen. Die Mordkommission sowie die Spurensicherung der Bezirkskriminalinspektion Flensburg haben die Ermittlungen am Tatort aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sowie die Umstände werden ermittelt.