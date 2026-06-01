Hamburg wird kein Austragungsort für die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 – das hat ein Bürgerreferendum am Sonntag entschieden. An die Bewerbung wären auch die Handball- und Rugby-Wettbewerbe in Kiel (Schleswig-Holstein) gekoppelt gewesen. Nun liegen die Hoffnungen bei vielen Kieler:innen auf einer Co-Gastgeberschaft mit den Standorten München und der Rhein-Ruhr-Region mit Köln als Zentrum. Berlin will sich zwar auch weiterhin bewerben, hat sich wohl allerdings auf Rostock-Warnemünde als Segelstandort festgelegt.