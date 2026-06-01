Trotz Fachkräftemangels machen immer weniger junge Leute eine Berufsausbildung. Rund 7.100 Ausbildungsstellen sind in Schleswig-Holstein aktuell unbesetzt. Besonders Ausbildungsstellen im Einzelhandel oder zu Anlagenmechaniker:innen im Sanitärbereich sind unbeliebt. Dabei gibt es durchaus gute Karrierechancen. In den nächsten 10 Jahren werden nicht nur viele Fachkräfte, sondern auch Leiter von Handwerksbetrieben in den Ruhestand gehen. Sie suchen ambitionierte Nachfolger:innen.