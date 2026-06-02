Gleich nach dem letzten Heimspiel von Holstein Kiel (Schleswig-Holstein) in der abgelaufenen 2. Liga-Saison hat der Umbau des Holstein-Stadions begonnen. Erster Schritt: Die Nordtribüne wird abgebaut. Dort soll die neue Haupttribüne entstehen. Am heutigen Dienstag fand dazu ein Baustellenbesuch mit Oberbürgermeister Samet Yilmaz (Grüne) und Holstein Kiels Präsident Steffen Schneekloth statt.
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