Gleich nach dem letzten Heimspiel von Holstein Kiel (Schleswig-Holstein) in der abgelaufenen 2. Liga-Saison hat der Umbau des Holstein-Stadions begonnen. Erster Schritt: Die Nordtribüne wird abgebaut. Dort soll die neue Haupttribüne entstehen. Am heutigen Dienstag fand dazu ein Baustellenbesuch mit Oberbürgermeister Samet Yilmaz (Grüne) und Holstein Kiels Präsident Steffen Schneekloth statt.