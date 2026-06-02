Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung in einer Bar

In Rendsburg sorgt ein Hinweis auf eine Waffe für einen Polizeieinsatz. Katrin Luxenburger/dpa

Rendsburg (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung in einer Bar in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurden zwei Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren insgesamt acht Personen an dem Vorfall beteiligt. Im Zusammenhang mit dem Streit gab es Hinweise darauf, dass eine Schusswaffe im Spiel gewesen sein könnte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Größerer Polizeieinsatz

Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot an und sperrte den Bereich um die Bar weiträumig ab. Das Backsteingebäude in der Fußgängerzone von Rendsburg liegt in einer sonst ruhigen Straße und wurde mit Absperrband gesichert. Polizeifahrzeuge standen in der Umgebung. Nach Angaben der Polizei ereignet sich die Auseinandersetzung in den frühen Morgenstunden. Gegen 7.45 Uhr wurden die Beamten über den Vorfall informiert.

Nach Einschätzung der Einsatzkräfte bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für unbeteiligte Personen. Alle Beteiligten wurden aus dem Gebäude und zunächst zum Polizeirevier Rendsburg gebracht. Im Anschluss übernahm die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.

Der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurden zudem die Fahrzeuge der Beteiligten durchsucht. Dabei fanden die Ermittler eine Schusswaffe.

Hintergründe weiterhin unklar

Zu den Hintergründen des Vorfalls machten die Behörden zunächst keine näheren Angaben. Es blieb offen, wodurch die Auseinandersetzung ausgelöst wurde und in welcher Beziehung die Beteiligten zueinander standen.

Todesopfer und Schwerverletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht.