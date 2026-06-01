In Bremen ist am Montag das neue Gesundheitszentrum Süd eröffnet worden. Es befindet sich in der ehemaligen Kinderklinik des Klinikums Links der Weser, denn das Krankenhaus soll aufgrund von Sparmaßnahmen bis 2028 geschlossen werden. Einen Teil der bisherigen Versorgung soll nun das neue Gesundheitszentrum abdecken.