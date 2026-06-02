Neues Lager – Wo Fische und Meeresfrüchte gekühlt werden

Von dort aus sollen frische und tiefgekühlte Fische und Meeresfrüchte aus dem asiatisch-pazifischen Raum europaweit verteilt werden. Sina Schuldt/dpa

Bremerhaven (dpa/lni) –

Fische und Meeresfrüchte werden in Bremerhaven künftig in einem neuen Lager gekühlt und weiter transportiert. Der Logistiker Lineage eröffnet im Fischereihafen einen Standort, wie das Unternehmen mitteilte. Von dort aus sollen frische und tiefgekühlte Fische sowie Meeresfrüchte aus dem asiatisch-pazifischen Raum, darunter China, europaweit verteilt werden.

Der Betrieb läuft rund um die Uhr, wie das Unternehmen mitteilte. Das Logistikzentrum ist rund 19.000 Quadratmeter groß und hat einen direkten Zugang zum Kai. «Bremerhaven ist einer der bedeutendsten Meeresfrüchte-Umschlagplätze Europas und ein strategisch wichtiger Knotenpunkt in unserem globalen Netzwerk», teilte Claire Walters von Lineage mit.

Lineage ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Anbieter temperaturgeführter Lagerlogistik mit mehr als 485 Standorten in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum.