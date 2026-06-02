Auch zwei Tage nach dem Olympia-Referendum sucht Hamburg weiter nach Antworten. Zu deutlich war die Ablehnung, zu wenig hat die Kampagne des Senats gegriffen. Offenbar haben vor allem die Bewohner:innen der wohlhabenderen Stadtteile für die Bewerbung gestimmt, in den anderen Vierteln wollte man die Spiele eher nicht. Das zeichnet das Bild einer gespaltenen Stadt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Neubau des Holstein-Stadions: Kieler Bürgermeister Yilmaz besucht Baustelle02.06.2026 16:56 Uhr
Gleich nach dem letzten Heimspiel von Holstein Kiel (Schleswig-Holstein) in der abgelaufenen 2. Liga-Saison hat der Umbau des Holstein-Stadions begonnen. Erster Schritt: Die Nordtribüne wird abgebaut. Dort...
Paritätischer Armutsbericht: Bremen erneut Spitzenreiter02.06.2026 16:43 Uhr
Noch nie waren so viele Menschen in Deutschland arm, wie im vergangenen Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Wieder einmal liegt Bremen...
Nach Olympia-Aus: Wie sieht Hamburgs Zukunft als Sportstandort aus?02.06.2026 15:36 Uhr
Die Olympia-Bewerbung war ein Jahr lang die treibende Erzählung für alle Hamburger Sportthemen, ob Großevent, Breitensport oder Active City, immer schwang Olympia mit. Am Montag hatte Sportsenator...
Ausbildungsmarkt: Über 7.000 Betriebe in Schleswig-Holstein suchen dringend Lehrlinge01.06.2026 17:04 Uhr
Trotz Fachkräftemangels machen immer weniger junge Leute eine Berufsausbildung. Rund 7.100 Ausbildungsstellen sind in Schleswig-Holstein aktuell unbesetzt. Besonders Ausbildungsstellen im Einzelhandel oder zu Anlagenmechaniker:innen im Sanitärbereich sind...
Kein Olympia in Hamburg: Kiel hofft nun auf Co-Gastgeberschaft mit München oder Rhein-Ruhr-Region01.06.2026 16:51 Uhr
Hamburg wird kein Austragungsort für die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 – das hat ein Bürgerreferendum am Sonntag entschieden. An die Bewerbung wären auch die Handball-...
Neues Gesundheitszentrum in Bremen eröffnet01.06.2026 16:48 Uhr
In Bremen ist am Montag das neue Gesundheitszentrum Süd eröffnet worden. Es befindet sich in der ehemaligen Kinderklinik des Klinikums Links der Weser, denn das Krankenhaus soll...