Auch zwei Tage nach dem Olympia-Referendum sucht Hamburg weiter nach Antworten. Zu deutlich war die Ablehnung, zu wenig hat die Kampagne des Senats gegriffen. Offenbar haben vor allem die Bewohner:innen der wohlhabenderen Stadtteile für die Bewerbung gestimmt, in den anderen Vierteln wollte man die Spiele eher nicht. Das zeichnet das Bild einer gespaltenen Stadt.