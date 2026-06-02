95-Jährige von Müllwagen überrollt

Bremen (dpa/lni) –

Eine 95 Jahre alte Frau ist in Bremen von einem Müllfahrzeug überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht nach dem Unfall am Dienstagmittag Zeugen. Der 42 Jahre alte Fahrer hielt im Stadtteil Vahr an, um mit seinen Kollegen Müll einzuladen. Währenddessen wollte die Seniorin die Straße vor dem Wagen überqueren. Aus zunächst noch ungeklärter Ursache erfasste der Fahrer sie beim Wiederanfahren. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.