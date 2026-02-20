Bei der Durchsuchung einer Moschee am Donnerstag in Hannover (Niedersachsen) haben die Einsatzkräfte keine gefährlichen Gegenstände gefunden. Allerdings haben die Beamt:innen bei einem Kind eine Spielzeugpistole sichergestellt. Diese wurde dann mit dem Einverständnis der Eltern vernichtet. Grund für den Großeinsatz der Polizei in der Moschee war ein Passant, der einen waffenähnlichen Gegenstand gesehen haben wollte.