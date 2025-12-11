Im Hamburger Block-Prozess hatte am Donnerstagvormittag der mutmaßliche Kopf der Entführerbande seinen zweiten Auftritt. Er soll die Verschleppung der Kinder von Steakhouse-Erbin Christina Block organisiert und durchgeführt haben. Dass dies in ihrem Auftrag geschehen sei, bestreitet sie. Nun hat er detailliert beschrieben, wie es zu der Aktion kam und wie sie abgelaufen sein soll.